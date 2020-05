Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt; Renningen-Malmsheim: 50-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 56-Jährige wollte am Montag gegen 14:20 Uhr aus einer Tiefgarage auf die Brennerstraße in Leonberg-Eltingen einfahren und übersah dabei vermutlich einen Motorradfahrer. Die Dame ließ zunächst einen anderen Pkw passieren, um dann aus der Tiefgarage nach links auf die Brennerstraße in Fahrtrichtung Leonberger Straße zu fahren. In der Folge kollidierte das Motorrad mit dem VW der 56-Jährigen und der 34-jährige Motorradfahrer flog über die Motorhaube. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro, während der Schaden am Motorrad mit circa 3.000 Euro zu Buche schlägt.

Renningen-Malmsheim: 50-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Der 50-jährige Fahrer eines Motorrollers wurde am Montag gegen 16:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Calwer Straße und Perouser Straße in Renningen-Malmsheim leicht verletzt. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Alfa-Romeo die Perouser Straße in Richtung der Calwer Straße entlang, als sie im Kreuzungsbereich den 50-Jährigen vermutlich übersah. In der Folge kam es zum Zusammenprall der Fahrzeuge. Die entstandenen Sachschäden wurden auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell