Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrolle des Schwerlastverkehrs an der Zuckerfabrik in Nordstemmen

HildesheimHildesheim (ots)

Nordstemmen / Zuckerfabrik (fm)

Gemeinsam mit dem Zoll hat die Polizei in Sarstedt heute Morgen von 09:00 bis 13:00 Uhr den an- und abfahrenden Schwerlastverkehr an der Zuckerfabrik in Nordstemmen überprüft. 32 Lkw- und 2 Traktoren wurden vom Zoll arbeitsrechtlich und von der Polizei verkehrsrechtlich überprüft.

Die Polizei stellte 6 Ordnungswidrigkeiten fest und in einem Fall leitete sie ein Strafverfahren ein, weil ein Fahrer seine technischen Aufzeichnungen gefälscht hatte. Ein Kfz-Sachverständiger der ZPD Niedersachsen, der für die Polizei den technischen Zustand der Zugmaschinen überprüfte, stellte bei den meisten Zugmaschinen einen guten bis sehr guten technischen Verkehrszustand fest.

