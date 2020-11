Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raubdelikt

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei suchen Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zu Samstag (07.11.2020) gegen 02:30 im U-Bahn-Bereich des Bonner Hauptbahnhofs ereignet hat. Dabei wurde ein 17-Jähriger von mehreren Personen schwer verletzt.

Zur Tatzeit kam es zwischen dem Jugendlichen und drei bislang unbekannten Personen an Gleis 3 zu einem Streitgeschehen, das in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Unbekannten sollen den jungen Mann dabei mit Faustschlägen attackiert haben. Da dieser gegenüber der Polizei im Anschluss den Verlust seines Handys anzeigte, besteht der Verdacht eines Raubdeliktes. Der 17-Jährige musste später im Krankenhaus behandelt werden. Ersten Ermittlungen zur Folge sollen mehrere Fahrgäste der Linie 66, die zur Tatzeit an Gleis 2 gehalten haben soll, das Geschehen beobachtet haben.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit in der U-Bahn-Station aufgehalten haben. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zur Identität der Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

