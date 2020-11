Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte entwenden Schmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei suchen Zeugen nach einem Einbruch am Sonntag (08.11.2020) in Friesdorf. In der Abwesenheit der Bewohner von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Rüdesheimer Straße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten nach den bisherigen Feststellungen Schmuck und flüchteten unerkannt vom Tatort.

