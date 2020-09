POL-IZ: 200909.6 Itzehoe: Verkehrsunfallflucht in Itzehoe - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstag ereignete sich tagsüber eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Warenhauses Knutzen Wohnen in Itzehoe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Morgen um 08:20 Uhr auf dem Parkplatz des Warenhauses in der Otto-F.-Alsen-Straße ab. Als sie gegen 17:40 Uhr ihr Fahrzeug erneut aufsuchte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Pkw. Eine Notiz des Verursachers suchte sie vergebens. Die Polizei stellte fest, dass der Unfallflüchtende den Stoßfänger hinten rechts beschädigte. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Itzehoe unter 04821 / 6020.

Jochen Zimmermann

