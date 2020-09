Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200909.4 Wrist: Mann versucht Reisebegleiterin zu schlagen

Wrist (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein Mann den Bahnhof in Wrist als Schlafstätte genutzt. Auf sein Verhalten hin angesprochen, reagierte der 21-Jährige sehr ungehalten und schubste eine Reisebegleiterin. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Um 08.30 Uhr forderte die Geschädigte den Beschuldigten auf, das Reisezentrum im Bahnhof in der Hauptstraße zu verlassen, nachdem der Mann sich dort nicht zum ersten Mal schlafen gelegt hatte. Auf die Ansage der Dame reagierte der offenbar Obdachlose sehr ungehalten, beschimpfte die Anzeigende, schubste sie und versuchte sie zu schlagen. Ein Zeuge, der das Geschehen mitbekommen hatte, schritt ein und vertrieb den Störenfried. Ihn trafen Einsatzkräfte später in einem Wartehäuschen am Bahngleis an. Gegenüber den Polizisten gab der Polizeibekannte gab, den Verweis der 49-Jährigen nicht verstanden zu haben und keinesfalls handgreiflich geworden zu sein.

Die Beamten ermahnten den 21-Jährigen und fertigten gegen ihn eine Strafanzeige wegen der versuchten Körperverletzung.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell