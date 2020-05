Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Erolzheim - Während der Fahrt telefoniert, zu schnell und Hauptuntersuchung überschritten

Zahlreiche Verstöße stellte die Polizei am Wochenende in Biberach und Erolzheim fest.

Am Samstag stoppten Polizisten in der Saulgauer Straße einen 34-Jährigen. Der hatte in seinem Ford zwei Kleinkinder dabei. Die "turnten" auf dem Rücksitz ohne jegliche Sicherung herum. Weiterfahren durfte er erst, als geeignete Kindersitze zur Verfügung standen. Ebenfalls am Samstag nahmen es zwei Autofahrer mit der Geschwindigkeit in der Memminger Straße nicht so genau nahmen. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein 59-Jähriger 104 km/h und ein 42-Jähriger 78 km/h. Weitere vier Autofahrer müssen nun seit dem Wochenende mit Bußgeldern rechnen, da sie während der Fahrt ihre Mobiltelefone benutzten. In Erolzheim legten Polizisten ihr Augenmerk am Sonntagnachmittag auf Anhänger die im öffentlichen Verkehrsraum standen. Sie stellten vier Anhänger fest, bei denen der Termin zur Hauptuntersuchung um ein bis zwei Jahre überschritten war. Die Halter der Hänger müssen nun mit Bußgeldern von 60 Euro rechnen.

