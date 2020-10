Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizeieinsatz nach Familienstreit; Böblingen: Stichflamme aus Deo-Spray - Unbekannter verletzt Fahrgast in Schönbuchbahn

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Böblingen: Polizeieinsatz nach Familienstreit

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Böblingen nach einem Familienstreit am Dienstagnachmittag in der Pontoiser Straße. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten soll ein 59-Jähriger seinem 23-jährigen Neffen mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt und den am Boden Liegenden auch ins Gesicht getreten haben. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige will von dem 23-Jährigen zuvor ebenfalls angegriffen worden sein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Böblingen: Stichflamme aus Deo-Spray - Unbekannter verletzt Fahrgast in Schönbuchbahn

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in einem Zug der Schönbuchbahn von Böblingen nach Dettenhausen Deo-Spray aus einer mitgeführten Spraydose entzündet und damit einem 17Jährigen Fahrgast im Gesicht verletzt. Ein weiterer, bislang unbekannter Fahrgast konnte den Angriff durch einen Tritt abwehren und den Angreifer auf Abstand halten. Der Täter, bei dem es sich mutmaßlich um einen Nordafrikaner handeln soll, war mit zwei weiteren Personen eingestiegen und verließ die Bahn an der Haltestelle Südbahnhof. Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell