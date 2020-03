Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kontrollen durch den Verkehrsdienst

Bad Oeynhausen (ots)

Zwei Verkehrsstraftaten, sechs Ordnungswidrigkeiten und sechs mit einer Verwarnung zu ahnende Tatbestände registrierten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes im Rahmen einer dreistündigen Kontrolle am Sonntagnachmittag an der Kanalstraße in Bad Oeynhausen.

Gegen 17 Uhr hielten die Beamten einen 54-jährigen Rollerfahrer an. Der Bad Oeynhausener war nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Einen Mazda-Fahrer überprüften die Verkehrsspezialisten gegen 18.10 Uhr. Auch der 38-jährige Löhner besaß keine Fahrerlaubnis. Zudem zeigte er drogentypische Auffälligkeiten, sodass eine Blutprobe auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen folgte. Ihn erwartet jetzt ebenfalls ein Strafverfahren. Darüber hinaus waren an sechs Fahrzeugen Änderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Fahrer müssen mit einer Ordungswidrigkeitenanzeige rechnen, zudem wurde jeweils eine Mängelkarte ausgestellt. Unter den Verwarngeldern waren unter anderem ein Geschwindigkeitsverstoß sowie ein Radfahrer, der ohne Licht fuhr.

