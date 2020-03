Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zechkumpanen rauben 28-Jährigen aus

Minden (ots)

Zu einem mutmaßlichen Raubüberfall in der Innenstadt wurden Einsatzkräfte der Polizeiwache Minden am frühen Samstagmorgen gerufen. Am Markt traf eine Streifenwagenbesatzung das 28-jährige Opfer an. Eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.

Ersten Ermittlungen zu Folge zechte der Petershäger zunächst mit zwei Unbekannten in einer Gaststätte in der Tonhallenstraße. Gegen 5.30 Uhr verließen sie gemeinsam die Kneipe. Anschließend hob der Geschädigte von einem Automaten am Kleinen Domhof Geld ab. Kurz danach - auf dem Weg in Richtung Großen Domhof - erfolgte die Attacke. Unter Gewaltanwendung erbeuteten die beiden Täter das Portemonnaie mit Bargeld und Karten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell