Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 2 Verletzte durch Rollerunfall.

Minden (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer aus Porta Westfalica die Ringstraße in östliche Richtung. Er beabsichtigte nach links auf die Marienstraße abzubiegen. Dabei übersah er den auf der Marienstraße in Richtung Innenstadt fahrenden Motorroller. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge wodurch der 15-jährige Rollerfahrer und sein 14-jähriger Sozius zu Boden stürzten. Die beiden jungen Leute aus Petershagen verletzten sich dabei leicht und wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen zum Klinikum Minden gefahren.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

