Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Markgröningen, in Korntal-Münchingenn und in Kornwestheim; Einbruch in Ludwigsburg (2)

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Markgröningen: Streifschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

Am Montag zwischen 06:00 Uhr und 06:15 Uhr ereignete sich in der Straße "Bruckmühle" in Markgröningen eine Unfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite eines Opel, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07042 941-0 an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

Korntal-Münchingen: Autofahrerin geflüchtet

Im Ortsteil Kallenberg kam es am Dienstagabend zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr stieß eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin in der Kallenbergstraße mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke gegen die Fahrzeugfront eines geparkten Ford und fuhr anschließend davon. Laut Aussage eines Zeugen soll die unbekannte Fahrerin etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und zur Tatzeit möglicherweise am Steuer eines grauen VW gesessen haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der zwischen Montag 13:00 Uhr und Dienstag 13:15 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim am Fahrbahnrand stand. Hierdurch entstand im Bereich des vorderen linken Radlauf am Audi ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte suchte anschließend das Weite. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07154 1313-0 zu melden.

Ludwigsburg-Pflugfelden: Einbrecher ergreift die Flucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Einbruch geben können, der am Dienstag gegen 01:40 Uhr in der Straße "Kleines Feldle" in Ludwigsburg-Pflugfelden verübt wurde. Mithilfe eines Steins schlug ein bislang unbekannter Täter an einer Gaststätte die Scheibe einer Terrassentür ein. Hierdurch löste er allerdings einen Alarm aus und machte sich, offenbar ohne das Objekt betreten zu haben, wieder aus dem Staub. Auf welche Höhe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Schmuck gestohlen

Auf Schmuck im vierstelligem Wert hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am Dienstag zwischen 16:20 Uhr und 21:00 Uhr in der Straße "Neckarhalde" in Ludwigsburg-Neckarweihingen sein Unwesen trieb. Der Unbekannte hebelte an einem Wohnhaus zwei Balkontüren auf. Anschließend betrat der die Räumlichkeiten und ließ dort den Schmuck mitgehen. An den Türen hinterließ er einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, in Verbindung zu setzen.

