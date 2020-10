Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Autoknacker stehlen Werkzeugmaschinen in Serie

Ludwigsburg (ots)

Mit einer ganzen Serie von Fahrzeugaufbrüchen haben bislang unbekannte Täter Bietigheim-Bissingen und mehrere Ortsteile überzogen. Nachdem sie bereits zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen vergangener Woche in Bietigheim-Bissingen fünf Transporter von Handwerksbetrieben aufgebrochen und daraus Werkzeugmaschinen im Wert von rund 32.000 Euro entwendet hatten (wir berichteten), setzte sich die Serie am vergangenen Wochenende fort. Vermutlich dieselben Täter erbeuteten dabei Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Sie gingen jeweils auf dieselbe Art und Weise vor und manipulierten an den Türschlössern von Firmenfahrzeugen.

- In der Maybachstraße in Bissingen öffneten sie einen Fiat Ducato und entwendeten drei Akku-Schrauber, eine Akku-Bohrmaschine, eine Akku-Flex Schutzausrüstungen im Wert von ca. 5.000 Euro.

- in der Bietigheimer Straße in Großingersheim ließen sie aus einem abgestellten Peugeot Boxer eine Rems Akku-Presse, eine Geberit Biegemaschine, ein Bosch-Kombiset, bestehend aus Akku-Flex, Akku-Bohrmaschine und Akku-Schrauber, sowie drei Bohrhämmer der Marken Bosch und Makita im Wert von ebenfalls etwa 5.000 Euro mitgehen.

- Etwa im selben Zeitraum wechselten in der Max-Liebermann-Straße in Bietigheim eine Stihl Motorsäge und ein Hilti Bohrhammer unrechtmäßig den Besitzer. Die rund 1.000 Euro teuren Maschinen waren in einem Peugeot Boxer abgelegt. - Im Bietigheimer Schwalbenweg öffneten die Täter zwischen gewaltsam einen Nissan und entwendeten Werkzeugmaschinen der Hersteller Würth, Hilti und Bosch im Wert von ca. 5.000 Euro

- In der Lugstraße in Bietigheim hatten sie es auf einen Renault Master abgesehen, aus dem sie fünf Maschinen stahlen. Der Diebstahlschaden beträgt hier rund 3.000 Euro

- In der Marktsraße 9 in Großingersheim war es schließlich ein weiterer Nissan, aus dem jetzt Sägen, Schrauber und ein Bohrhammer im Wert von etwa 6.000 Euro fehlen.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07412 405-0m, zu melden.

