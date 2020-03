Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Brilon (ots)

Am Donnerstag gegen 8:35 Uhr befuhr ein 56-jähriger Briloner die B 516 von Rüthen in Richtung Brilon. Um in einen Waldweg abzubiegen, verringerte der Briloner seine Geschwindigkeit. Eine hinter dem Mann fahrende 25-jährige Frau aus Rüthen fuhr auf das Auto des 56-Jährigen auf. Der Mann aus Brilon und die Frau aus Rüthen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

