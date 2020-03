Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsdienst kontrolliert in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Harvester ohne Genehmigung auf Tieflader transportiert

Am 03.03.2020 gegen 11:30 Uhr wurde der 43 jährige Fahrer aus Schmallenberg einer Fahrzeugkombination, bestehend aus Ackerschlepper und Tieflader, im Alten Feld in Arnsberg angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21 t schwere Harvester auf dem Tieflader nicht ausreichend gesichert war. Die Ketten der Arbeitsmaschine waren nicht gesäubert und zur Seite und nach Hinten schlecht bzw. nicht ordnungsgemäß kenntlich gemacht. Aufgrund der augenscheinlichen Überladung der hinteren beiden Achsen des Tiefladers wurde eine achsweise Verwiegung durchgeführt. Dazu wurde die Radlastwaage des Verkehrsdienstes der Polizei HSK angefordert und an Ort und Stelle aufgebaut. Bei der Wägung wurde festgestellt, dass die beiden hinteren Achsen um 30,2% und 35,5 % erheblich überladen waren. Bei der Befragung des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass für den Zug keine Ausnahmegenehmigung über abweichende Maße und Gewichte vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Benachrichtigung der Bezirksregierung werden gefertigt.

Kontrolle Durchfahrtsverbot an Baustelle in Voßwinkel

Am 02.03. und 03.03.2020 wurde an der Baustelle auf der Voßwinkeler Straße/ B7 in Voßwinkel aufgrund von Bürgerbeschwerden das Verbot der Durchfahrt für LKW kontrolliert. Auffällig war hier, dass mehrere LKW Fahrer das Durchfahrtverbot an der dortigen Baustelle ignorierten und einfach, trotz ausreichender Beschilderung, durch die einseitig befahrbare Baustelle fuhren. Dies hatte zur Folge, dass die Beamten des Verkehrsdienstes innerhalb kürzester Zeit 22 Anzeigen fertigten. Der Verstoß kostet 75 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell