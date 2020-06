POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Waldkirch: Grüner Suzuki

Polizeipräsidium Freiburg

Bei den Ermittlungen der Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht bittet diese Zeugen um Hinweise: Am Dienstag fuhr ein grüner Geländewagen etwa um 11:45 Uhr gegen einen geparkten, silberfarbenen Ford Focus C-Max. Diesen hatte eine Frau aus den Niederlanden, die sich derzeit in Waldkirch aufhält, auf dem Parkplatz des NORMA Marktes (An den Brunnenwiesen) geparkt. Wie ein Zeuge beobachtete, fuhr ein etwa 55-jähriger Mann mit dem grünen Suzuki weiter, obwohl er Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro verursacht hatte. Dies hat angeblich auch eine Zeugin beobachtet, die der Polizei leider nicht namentlich bekannt ist. Am nun gesuchten Fahrzeug befindet sich am Heck ein Reserverad, das mit einer Abdeckung versehen ist. Auf dieser befindet der Werbeaufdruck eines Autohauses im nördlichen Landkreisbereich. Das Auto dürfte sichtbar beschädigt sein. Bisherige Ermittlungen führten leider noch nicht zur Ermittlung des Verantwortlichen, weshalb Zeugen sich mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung setzen sollten. Telefon: 07681/4074-0.

