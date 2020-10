Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 30-Jähriger randaliert; Bietigheim-Bissingen: 37-Jähriger randaliert

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sachsenheim-Großsachsenheim: 30-Jähriger randaliert

Ein 30 Jahre alter Mann zog am Dienstag gegen 21.30 Uhr randalierend von der Bahnhofstraße in die Gutenberg -und anschließend in die Eisenbahnstraße und beschädigte hierbei vermutlich mehrere geparkte Fahrzeuge. Ein Zeuge hatte zunächst einen Schlag gehört und war auf den Balkon gegangen, um nach der Ursache Ausschau zu halten. Hierbei konnte er beobachten, dass ein Mann gegen seinen VW trat, der in der Eisenbahnstraße stand. Der 34-jährige VW-Besitzer nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Nachdem die alarmierte Polizei eingetroffen war, konnte der Verdächtige festgestellt werden. Der 30-Jährige musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Das Ergebnis belief sich auf knapp zwei Promille. Nachdem sie den Tatverdächtigen zu seiner in der Nähe liegenden Wohnanschrift gebracht hatten, überprüften die Polizisten die geparkten Fahrzeuge in der Bahnhof-, der Gutenberg- und der Eisenbahnstraße. Sie stellten einen weiteren beschädigten Opel fest, der vermutlich ebenfalls durch den 30-Jährigen demoliert worden war. Bislang dürfte sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Mann wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen-Untermberg: 37-Jähriger randaliert

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gegen einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Untermberg unterwegs war und randalierte. Der Mann war von einem 41 Jahre alten Zeugen dabei beobachtet worden, als dieser im Traminerweg gegen einen Toyota trat. Der Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen über einen Fußweg in Richtung der Großsachsenheimer Straße und verständigte gleichzeitig die Polizei. Die Beamten, die aus Richtung Bissingen anfuhren, konnten schließlich am Ortseingang von Untermberg einen Mann feststellen. Die zuvor durch den Zeugen durchgegebene Personenbeschreibung passte. Der 37-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Dem Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Im Kreuzungsbereich der Großsachsenheimer - und der Unterriexinger Straße entdeckten die Beamten einen umgestoßenen Mülleimer. Weitere Sachbeschädigungen stellten die Beamten nicht fest. Der Sachschaden am Toyota steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet weitere Geschädigte sich zu melden.

