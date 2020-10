Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Polizei registriert Zunahme von Anrufstraftaten

Ludwigsburg (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei insbesondere im Landkreis Ludwigsburg eine Zunahme von sogenannten Anrufstraftaten. Eine Woche zuvor war noch der Landkreis Böblingen Ziel der Betrüger gewesen (wir berichteten am 22.10.2020). Unter den Begriff Anrufstraftaten fallen all jene Delikte, die zum Ziel haben, mit einem und nicht selten mehreren Anrufen das Opfer dazu zu bringen, einen Geldbetrag zu übergeben oder zu überweisen. Die Anrufer, die im Regelfall ältere Mitmenschen kontaktieren, geben sich als Mitarbeiter eines Gewinnspielunternehmens, Bankmitarbeiter, Enkel, Microsoft-Mitarbeiter oder Polizisten aus und täuschen einen Geldgewinn, ein Bank- oder Geldproblem, Probleme mit dem Computer oder gar Straftaten oder Unfälle vor. In den geschickt und teilweise auch aggressiv geführten Telefonaten setzen sie die Angerufenen unter Druck. So versuchen sie ihre Opfer dazu zu bringen größere Geldsummen oder Wertgegenstände zu übergeben oder zu überweisen. Falsche Microsoft-Mitarbeiter gehen noch subtiler vor. Sie erschleichen sich direkt den Zugriff auf das Computer-System ihres Opfers und transferieren die Geldsumme selbst.

Tatsächlich bemerkt eine Vielzahl der Angerufenen recht schnell, dass sie mit einem Betrüger verbunden sind und beenden das Gespräch. Doch die Täter sind erfinderisch und lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um an Geld zu kommen.

Die Polizei rät:

Geben sie am Telefon keine persönlichen Daten insbesondere Ihre finanzielle Situation betreffend heraus. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig erscheint, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei.

