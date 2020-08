Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeuge nach Zigarettendiebstahl im Lidl gesucht

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Donnerstag im Lidl-Markt an der Freiherr-von-Twickel-Straße Zigarettenpackungen im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun nach einem wichtigen Zeugen. Zwei Männer und eine Frau hatten am späten Mittag zunächst Mitarbeiter des Marktes abgelenkt, um ungestörten Zugriff auf die Zigaretten zu bekommen. Beim Wegschaffen der Beute wurde ein männlicher Zeuge auf die Täter aufmerksam. Er hielt die beteiligte Frau fest und übergab sie an das Personal des Marktes. Genau dieser Mann wird nun gesucht. Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05976)948550 bei der Polizei in Salzbergen zu melden. Die beiden Komplizen der Frau konnten mit der Beute entkommen. Möglicherweise kommen die drei Unbekannten für weitere Taten im Umkreis als Täter infrage.

