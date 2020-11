POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Söhlde (kaw) In der Nacht vom 11.11.2020 auf den 12.11.2020 ist es in der Hildesheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein rechtsseitig in Richtung Steinbrücker Weg parkender Mazda einer 63-jährigen Frau aus der Gemeinde Söhlde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden am Pkw der Geschädigten beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

