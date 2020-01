Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. Januar 2020 und Dienstag, 14. Januar 2020 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Am Dienstag, 14. Januar 2020, um 8.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter einen Kartoffelautomaten in der Spreestraße an der rückwärtigen Seite mit Sprühfarbe. In der Zeit zwischen Sonntag, 12. Januar 2020, 10.00 Uhr und Dienstag, 14. Januar 2020, 20.00 Uhr besprühte ein unbekannter Täter das als Lagerhaus genutzte Gebäude eines Fahrradgeschäftes in der Bürgermeister-Krose-Straße mit Sprühfarbe. Darüber hinaus kam es zu einer weiteren Tat zwischen Sonntag, 12. Januar 2020, 19.00 Uhr und Dienstag 14. Januar 2020, 10.00 Uhr in der Kirchstraße. Dort wurde die Außenmauer einer Sakristei mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Ramsloh/Rhauderfehn - Gewerbsmäßiger Diebstahl

In der vergangenen Woche wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle Diebesgut (Zigarettenschachteln und Haftcreme im Gesamtwert von ca. 1000 Euro) sichergestellt, welches noch keiner Tat zugeordnet werden konnte. Im Rahmen von Ermittlungen konnten die Polizeibeamten das Diebesgut zuordnen. Dieses wurde am selben Tag, 8. Januar 2020, in einem Verbrauchermarkt in Ramsloh entwendet. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wird wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4487483)

