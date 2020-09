Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unterbilk - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 24. September 2020, 20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Unterbilk wurde eine Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Daimler den linken Fahrstreifen der Elisabethstraße in Richtung Friedrichstraße. Als er an einer dortigen roten Ampel warten musste, hielt rechts neben ihm ein Pkw an, aus welchem eine Frau ausstieg und vor dem haltenden Fahrzeug die Fahrbahn nach links überquerte. Inzwischen hatte die Ampel auf Grün umgeschaltet, sodass der 32-Jährige mit seinem Daimler losfuhr. Er übersah die Frau und erfasste sie mit seinem Pkw. Durch die Kollision verletzte sich die 57-Jährige schwer und musste in eine Klinik gebracht werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell