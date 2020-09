POL-D: Verkehrsunfall in Rath: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto - 67-Jähriger schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Dienstag, 22. September 2020, 10.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich ein Fahrradfahrer gestern Vormittag schwer, als er mit einem Auto zusammenstieß. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen war ein 67-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Rather Kreuzweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dann an der Kreuzung Recklinghauser Straße/Rather Kreuzweg mit dem Pkw eines 63-Jährigen zusammen. Der Mann fuhr mit seinem VW auf der Recklingerhauser Straße in Richtung Rather Kreuzweg und stand nach eigener Aussage an der Sichtlinie.

Der Fahrradfahrer verletzte sich so schwer, dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

