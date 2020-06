Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Brand einer Solaranlage

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochnachmittag kurz vor 14:30 Uhr eine Solaranlage auf dem Dach eines in der Seestraße in Ettlingenweier gelegenen Bürogebäudes in Brand. Das Feuer konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im fünfstelligen Bereich.

Der betroffene Bereich der Seestraße musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

