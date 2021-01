Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT mit richtigem "Riecher"

Gronau (ots)

Mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind am Donnerstagabend drei Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren in die Bundesrepublik eingereist. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hielten die Schmuggler auf der Overdinkelstraße in Gronau an. Marihuanageruch drang aus dem Fahrzeuginneren. Neben dem Schmuggel verbotener Substanzen, mutmaßlich Haschisch, Marihuana und Kokain, hatte der 26-jährige Fahrzeugführer auch vor der Fahrt Drogen "konsumiert". Ein Drogentest schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher, die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren eingeleitet. Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

