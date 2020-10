Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geisterfahrer auf der A 6 von Pkw-Fahrerin gestoppt

Wattenheim, BAB 6 (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ist ein 84-jähriger Pkw-Fahrer auf der BAB 6, Richtungsfahrbahn Saarbrücken, entgegengesetzt in Richtung Mannheim gefahren. Zeugenhinweisen zu Folge ist der Mann auf dem Rastplatz "Türkberg" falsch auf die Autobahn aufgefahren. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten deshalb ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Mit Hilfe besonnener Brummifahrer, die den fließenden Verkehr verlangsamten, gelang es, den Geisterfahren zu stoppen so dass ein gefahrloses Wenden seines Pkw möglich war. Der Falschfahrer wurde durch einen Zeugen bis zur Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn begleitet und dort der eintreffenden Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern übergeben. Auf den Senior kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Entzug der Fahrerlaubnis wird ebenfalls geprüft. Glücklicherweise kam es bei der Geisterfahrt zu keinem Verkehrsunfall. Die Polizei geht dennoch davon aus, dass etliche Verkehrsteilnehmer durch das verbotswidrige Fahrmanöver gefährdet wurden und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen bzw. Geschädigte des Vorfalls. Zeugen/Geschädigte werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern, Tel.: 0631-35340 in Verbindung zu setzen. |PASt

