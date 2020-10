Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Unfallflucht auf EDEKA Parkplatz Verursacher/Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Rockenhausen (ots)

Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Unfallflucht auf EDEKA Parkplatz Verursacher/Zeugen gesucht

Am 20.10.20 gegen 10.00 Uhr stellt die 40-jährige PKW Fahrerin nach dem Besuch des Edeka Marktes fest, dass ihr schwarzer Audi A 4 rechts hinten beschädigt wurde, die Stoßstange ist verkratzt, das Blech oberhalb der Rückleuchte eingedrückt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000,00 Euro. Der Audi stand auf dem ersten Parkplatz vor der Plakatwand. Hinweise bitte an die Polizei in Rockenhausen, 06361-9170. pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1354

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell