Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Bild-Infos

Download

Klausen (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.08.2020, 20.00 Uhr, bis Samstag, 08.08.2020, 08.00 Uhr, wurde in Klausen in der Wittlicher Straße eine größere Glasscheibe an einem Buswartehäuschen total beschädigt. Der eingetretene Schaden wird auf ca. 750 EUR geschätzt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell