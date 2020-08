Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheibe von Bagger beschädigt

Prüm (ots)

Im Zeitraum vom 06.08.20, 11:30 Uhr - 07.08.20, 06:30 Uhr wurde ein Bagger, welcher in der Wenzelbachstraße in Prüm neben dem Parkplatz am Fahrradweg abgestellt wurde, beschädigt. Am Bagger wurde mittels unbekanntem Gegenstand die Frontscheibe eingeschlagen. Der/die Täter ist/sind bislang unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung angeben können, werden gebeten sich an die Polizei Prüm zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell