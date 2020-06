Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (29.05.2020) an der Kreuzung Am Neckartor/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk hauptsächlich auf Handy- und Rotlichtverstöße gelegt. Die Beamten stellten zwischen 14.20 Uhr und 18.10 Uhr insgesamt 105 Verstöße fest. Dabei missachteten 32 Autofahrer das Rotlicht der Ampel, 47 benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, zwei weitere Fahrzeugführer hatten keinen Führerschein. Die Polizeibeamten fanden bei einem Fahrzeuglenker eine Schreckschusswaffe und stellten sie sicher. Die Autofahrer müssen nun mit Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen rechnen.

