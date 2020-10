Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos nie unverschlossen abstellen!

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Diebstähle aus Autos im Stadtgebiet sind der Polizei in dieser Woche gemeldet worden. In mindestens zwei Fällen waren die jeweiligen Fahrzeuge unverschlossen abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen und appelliert: Bitte schließen Sie Ihr Auto immer ab, wenn Sie es verlassen - auch wenn Sie "nur kurz" weg sind!

Am Donnerstagvormittag klauten unbekannte Täter aus einem Pkw in der Schubertstraße Bargeld und ein Handy-Ladekabel. Wie es den Dieben gelang, in den Wagen einzudringen, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 8.45 und 11.50 Uhr.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Ziegelstraße ein Auto aufgebrochen. In diesem Fall erbeuteten die Täter "nur" den Fahrzeugschein - und den Sachschaden durch den Aufbruch. Die Tatzeit hier: zwischen 20 und 8.30 Uhr.

Bereits in der Nacht zuvor (6./7. Oktober) schlugen unbekannte Täter in der Breslauer Straße sowie am Pirmannsgarten zu. An beiden Orten fanden sie unverschlossene Fahrzeuge und nutzten sozusagen die Gelegenheit.

Während sie in dem Wagen am Pirmannsgarten eine Designer-Handtasche samt Geldbeutel, Bargeld, Führerschein, Personalausweis und EC-Karte fanden und mitgehen ließen, war es in der Breslauer Straße lediglich ein Schlüsselbund. Allerdings griffen sich die Täter hier auch noch zwei Fahrräder, die in der unverschlossenen Garage abgestellt waren. Es handelt sich um zwei Herren-Mountainbikes der Marken Cannondale und Univega.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

