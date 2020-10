Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwächeanfall im Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein 82-Jähriger befuhr am Donnerstagabend den Geranienweg. Während der Fahrt erlitt er einen Schwächeanfall. Geistesgegenwärtig stellte er das Fahrzeug noch am rechten Fahrbahnrand ab.

Die eintreffenden Beamten unterstützen den Rettungsdienst in dem sie die Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite entfernten. Der Mann konnte so sehr schnell geborgen werden. Der 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. |elz

