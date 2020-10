Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe nutzen Gelegenheiten

Kreis Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe gehen bekanntlich dreist vor. Immer wieder suchen sie sich ihre Opfer gezielt aus, ganz egal wo. Häufig kommt es vor, dass Personen ihren Geldbeutel oder andere Wertgegenstände nach dem Einkaufen vermissen. Schuld daran sind oft Diebe, die Menschen auflauern.

So passiert am Donnerstag in Kaiserslautern. Eine 70-jährige Frau erledigte ihre Einkäufe in einem Laden und wurde vermutlich Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau gab an, dass sie ihre Handtasche offen am Einkaufswagen hingen hatte. In der Tasche befanden sich ihre Geldbörse mit 30 Euro Bargeld und ihr Handy. Beides war nach Verlassen des Ladens weg.

Das ist nicht die Ausnahme, denn die Täter gehen in der Regel äußerst professionell vor. In Weilerbach wurde am Mittwoch einer 55-Jährigen der Geldbeutel in einem Lebensmittelmarkt aus der Jackentasche gestohlen.

Ebenfalls aus der Jackentasche wurde am Montag einer 49-jährigen Frau in Kaiserslautern der Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen.

Die Polizei empfiehlt daher: Lassen sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt und bleiben Sie stets aufmerksam! |elz

