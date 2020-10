Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrüger waren erfolglos

Landstuhl / Bann (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizei Landstuhl zu mehreren Betrugsversuchen. Die Täter spiegelten, überwiegend älteren Mitbürgern, telefonisch vor ein Angehöriger zu sein, der sich in einer finanziellen Notlage befände und dringend eine hohe Bargeldsumme benötige. Die vermeintlichen Opfer reagierten aber richtig, hinterfragten zum Teil die Anrufer oder beendeten das Gespräch. Im Anschluss meldeten sie die Vorfälle bei der Polizei oder vertrauten sich nahen Angehörigen an. In keinem der bekannten Fälle kam es zu einem Schaden. Die Polizei warnt nochmals davor, derartigen Kriminellen Bargeld oder Wertgegenstände zu übergeben. |PI Lan RoBi

