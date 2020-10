Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht geklärt - Flüchtiger Fahrer äußert Unverständnis

Beim Wendevorgang in der Straße Ödesrech hat ein Lieferservice-Fahrer am Freitag einen Schaden verursacht. Er überfuhr eine Absperrkette und touchierte einen Holzbacken einer Überdachung. Als ihn der Geschädigte aufforderte auf die Polizei zu warten, war der Fahrer des Sprinters uneinsichtig und verließ den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Über die Halter-Firma wurde der Fahrer zur Polizeiinspektion in Lauterecken bestellt und zur Unfallflucht vernommen. An dem Transporter waren deutlich Spuren von dem Anstoß an die Holzkonstruktion zu finden. |pilek-AH

