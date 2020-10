Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Kurvenbereich

Becherbach (ots)

Bei einer seitlichen Kollision zwischen zwei PKW entstand Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge fuhren in gleicher Richtung am Samstagmittag auf der Kreisstraße 72 zwischen Meisenheim und Becherbach. Beim Ausscheren zum Überholen kam es in einer Kurve zum Kontakt zwischen den Autos. Die Polizisten machten beiden Verkehrsteilnehmerinnen Tatvorwürfe. Es ist zu beachten, dass beim Überholen der seitliche Sicherheitsabstand vom Überholenden eingehalten werden muss, aber der Überholte muss sich beim Überholvorgang ans Rechtsfahrgebot halten. |pilek

