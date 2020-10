Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungebetener Gast auf dem Grundstück

Landstuhl (ots)

Eine Anwohnerin aus der Bruchwiesenstraße in Landstuhl meldete am Samstagmorgen der Polizei Landstuhl eine ihr unbekannten Person, welche sich unberechtigt in ihrem Garten aufhalten und wild an die Tür klopfen würde. Wie sich herausstellte hatte sich die stark alkoholisierte Person im Anwesen geirrt. Bei der Durchsuchung der Person konnten die Beamten noch ein verbotenes Einhandmesser sicherstellen. |pilan

