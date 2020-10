Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Altenglan (ots)

Am 16.10.2020, 17.05 Uhr beschädigte ein Pkw beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ausstraße einen geparkten Pkw. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt. Als die Polizeistreife an der Halteranschrift erschien, stand der Fahrzeughalter deutlich unter Alkoholeinfluss. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell