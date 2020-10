Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt und einige "Ungereimtheiten"

Meisenheim (ots)

Starker Alkoholgeruch bei einem Mofafahrer ist am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Der 41-jährige Mann wurde um 22:30 Uhr in der Raumbacher Straße kontrolliert. Das einfachste war die Feststellung der Verkehrstüchtigkeit mittels Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 1,78 Promille. Unter Berücksichtigung des hohen Wertes, war die Angabe des Probanden, am Donnerstag nur zwei Bier getrunken zu haben, wenig glaubhaft. Eine Blutprobe war angezeigt. Er führte zudem keine Berechtigung zum Führen des Mofas mit. Einen Schlüssel für das Fahrzeug hatte er auch nicht; er konnte das Kraftfahrzeug ohne einen solchen fahren. An dem Zweirad war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Somit haben die Polizisten noch einige Themen aufzuarbeiten bevor der Vorgang der Staatsanwaltschaft zugeleitet wird. |pilek-AH

