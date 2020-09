Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, um 04:50 wurde in Wildeshausen auf der Straße Am Kleinen Esch im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 29jährigen Fahrer eines BMWs aus Neuenkirchen eine Alkoholbeeinflussung von 0,6 Promille, sowie eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da er auf Grund gleicher Vorfälle in der Vergangenheit nicht mehr berechtigt ist in Deutschland ein Fahrzeug zu führen, kommt nun neben der begangenen Ordnungswidrigkeit ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf ihn zu.

