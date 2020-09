Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: Fahren unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, um 02:25 Uhr wurde in Ganderkesee auf der Straße Am Steinacker im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Drogenbeeinflussung eines 23jährigen Mercedesfahrers aus der der Gemeinde Ganderkesee festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auf den 23jährigen Fahrzeugführer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

