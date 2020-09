Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Burhave

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 05.09.2020 auf den 06.09.2020 ist es in der in der Straße "An der Nordseelagune" in Butjadingen, OT Burhave zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem sog. Rezeptionscontainer des dortigen Campingplatzes und entwendeten aus dem Innenraum einen Tresor mit Bargeld. Der Gesamtschaden steht zum momentanen Zeitpunkt noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731-9981 0 zu melden.

