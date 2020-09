Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: BAB A1 Gemeinde Harpstedt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 06. September 2020, um 04:05 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein sehr langsam fahrender Pkw Chevrolet auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück, zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener, auf. Bei der dann folgenden Kontrolle des Pkw wurde festgestellt, dass der in den Niederlanden wohnende 31-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem musste der Mann vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

