Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: E-Scooter und Pkw unter Drogeneinfluss gefahren

Delmenhorst (ots)

Am Freitag gegen 16:30 Uhr kontrollierte die Polizei Delmenhorst einen 20-Jährigen der mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Kontrolle in der Cramerstraße ergab, dass der Delmenhorster augenscheinlich unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Eine Kontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr in der Hansastraße führte zu dem Ergebnis, dass ein 22-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw Opel ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen stand.

Aus diesem Grund wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

