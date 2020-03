Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel- Diebstahl aus Getränkewagen

Zwischen Sonntag, den 08.März 2020, gegen 05.30 Uhr und Montag, den 09.März 2020, um 09.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Getränkewagen ein, der zur Tatzeit aufgrund eines am Wochenende stattgefundenen Musikfestes auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Westmarkstraße abgestellt war. Im Getränkewagen waren diverse Alkoholika gelagert. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:044999430) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Sachbeschädigung an Müllbehälter

Zwischen Freitag, den 06.März 2020, gegen 11.00 Uhr und Samstag den 07.März, um 11.00 Uhr wurden im Dorfpark durch bislang unbekannte Täter vier Müllbehälter aus der Verankerung gerissen und in den Dorfteich geworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel.:04494-308) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 09.März 2020, gegen 16.41 Uhr fuhr eine 32-jährige Saterländerin mit ihrem PKW aus ihrer Grundstücksausfahrt auf die Elisabethfehner Straße. Hierbei übersah sie einen 66-jährigen Barßeler, der mit seinem Fahrrad den Radweg aus Ramsloh kommend in Richtung Elisabethfehn befuhr und stößt mit diesem zusammen. Der Radfahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

