Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Diebstahl von Holzbrettern

Zwischen Samstag, 07. März 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 08. März 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Roggenkamp zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter riss vier gleichgroße Holzbretter aus einem Zaun und entwendete diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Brand einer Holzhütte

Am Montag, 09. März 2020, gegen 07.31 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine im Wald stehende Holzhütte in Brand. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Langförden gelöscht werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Zimmerbrand

Am Montag, 09. März 2020, gegen 08.40 Uhr, kam es in der Straße Am Tennisplatz zu einem Zimmerbrand in einer städtischen Wohnunterkunft. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Zimmer einer Wohnung in Brand und wurde erheblich beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Lohne gelöscht. Aufgrund des Brandes ist die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Bewohner der Wohnung nicht anwesend. Es ist keine Person verletzt worden. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 06. März 2020, 22.00 Uhr, und Montag, 09. März 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Driverstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Zurzeit unbekannte Täter beschmierten mit mehreren Farben die Wände einer dortigen Oberschule. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

