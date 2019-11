Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen gesucht

Bückeburg (ots)

Einem 81jährigen Mindener ist gestern gg. 14.45 Uhr mit seinem Pkw Mercedes in Bückeburg auf der Straße "Am Oberstenhof", in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, nach seinen Angaben ein Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen, was zur Folge hatte, dass er nach rechts ausweichen musste und in einen am Seitenrand geparkten Pkw Mercedes fuhr.

An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte der Mindener keine genauen Angaben machen, außer, dass es sich um einen Kastenwagen oder Transporter gehandelt haben könnte. Selbst die Farbe des Fahrzeugs ist unbekannt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben, um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 05722-95930.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

