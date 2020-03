Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Brand eines leerstehenden Mehrparteienhauses

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei dem Brand eines Mehrparteienhauses am Montagnachmittag in Lohne (Landkreis Vechta) erlitt eine Person leichte Verletzungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brach der Brand in dem Gebäude in der Innenstadt von Lohne gegen 15.30 Uhr aus. Eintreffende Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr überprüften alle Wohnungen des unbewohnten Gebäudes, konnte dort keine Personen antreffen. Der Brand breitete sich über den ganzen Dachstuhl des Brandobjekts bis zu einem Vollbrand aus. Flammen schlugen auf das Gebäude eine daneben- und leerstehende Gaststätte über, die vor ca. 14 Monaten schon einmal brandbetroffen war. Auch hier wurde der Dachstuhl beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 18.00 Uhr an. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst insgesamt 112 Feuerwehrleute der Feuerwehren Lohne, Brockdorf, Südlohne, Damme und Vechta, wobei gleich zwei Drehleiter zum Einsatz kamen. Bei der verletzten Person handelt es sich um eine Verkäuferin eines Kiosks, die durch das Einatmen von Rauchgas eine Intoxikation erlitt. Sie begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus Lohne. Die Lindenstraße wurde während des Einsatzes gesperrt. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat die ersten Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache festzustellen. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

