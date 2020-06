Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (215/2020) Falsche Dachdecker bestehlen Seniorin

Göttingen (ots)

Göttingen, Bornbreite Mittwoch, 10. Juni 2020, gegen 14.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unter dem Vorwand, die Regenrinnen säubern und den Dachfirst reparieren zu müssen, haben sich am Mittwochnachmittag (10.06.2020) zwei Unbekannte Zutritt zu einem Haus einer Seniorin in der Göttinger Straße "Bornbreite" verschafft. Die Täter erbeuteten hierbei nach ersten erlangten Informationen wahrscheinlich einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Nach Angaben der 83 Jahre alten Frau klingelten die Unbekannten gegen 14.00 Uhr an ihrer Haustür und gaben sich als Dachdecker aus. Die Seniorin gewährte den Männern daraufhin Eintritt. Vermutlich durchsuchte einer der Trickdiebe die Räume im Haus nach Wertgegenständen, während die Hausbewohnerin von dem anderen Täter abgelenkt wurde. Nachdem die Betrüger das Haus verlassen hatten, stellte die Dame den Diebstahl des Geldes fest.

Einer der Täter wird auf ca. 35 Jahre geschätzt, hatte dunkle Haare und trug eine Jeans. Der zweite Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt, dunkle Haare und sonnengebräunte Haut. Er soll ganz in schwarz gekleidet gewesen sein mit Cap, Handwerkerhose und Weste sowie eine große Brille getragen haben.

Die Polizei Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Trickdieben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und empfiehlt:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell