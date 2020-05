Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Exhibitionist - Zeugen gesucht (10.05.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Mann belästigte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Waldeckstraße auf dem Gelände des Hallenbads zwei junge Frauen durch exhibitionistische Handlungen. Die zwei 20-Jährigen saßen auf einer Treppe, als sie den unbekannten Mann bemerkten. Seine Hose war geöffnet und er manipulierte an seinem Glied. Hierbei schaute er die beiden Frauen an. Sofort entfernten sich die beiden von der Örtlichkeit und verständigten die Polizei. Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt: 20 bis 30 Jahre alt, komplett schwarz bekleidet, schwarzes Cap und Kapuzenpullover mit Reißverschluss. Er hatte ein schwarzes Fahrrad dabei. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief negativ. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

